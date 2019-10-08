Son Dakika Haberleri: Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

1 saat önce

Kayseri'de otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Kayseri'de otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre M.K.K. yönetimindeki 38 DM 117 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Ali Baykal, Mehmet Sezgin ve Ersin Öztürk'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Baykal, Sezgin ve Öztürk ile sürücü M.K.K ve otomobilde bulunan M.Ç. yaralandı.

Yaralılardan Durmuş Ali Baykal, kurtarılamadı.

Kentteki hastanelere kaldırılan diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Öte yandan sürücü M.K.K ve otomobilde bulunan arkadaşı M.Ç'nin alkollü olduğu tespit edildi.

Durmuş Ali, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:40 Kaynak: AA
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