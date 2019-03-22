Son Dakika Haberleri: Otomobilde Mahsur Kalan 2 Yaşındaki Evra'yı İtfaiye Kurtardı

Otomobilde Mahsur Kalan 2 Yaşındaki Evra'yı İtfaiye Kurtardı

8 dakika önce

DÜZCE'de, 2 yaşındaki kızı Evra'nın biberonunu evde unuttuğunu fark eden Sümeyye Çakır, çocuğu otomobilde bırakıp anahtarı eline vererek eve gitti.

Otomobilde Mahsur Kalan 2 Yaşındaki Evra'yı İtfaiye Kurtardı, System.String[]
DÜZCE'de, 2 yaşındaki kızı Evra'nın biberonunu evde unuttuğunu fark eden Sümeyye Çakır, çocuğu otomobilde bırakıp anahtarı eline vererek eve gitti. Anahtarın tuşuna basan Evra, kapıların kilitlenmesiyle araçta mahsur kaldı. Minik Evra, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi Tüfek Sokak'ta meydana geldi. Kızı Evra ile otomobiline binen Sümeyye Çakır, çocuğun biberonunu evde unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine anne Çakır, kızını otomobilde bırakıp, aracın anahtarını da eline vererek eve gitti. Evra anahtarın tuşuna basınca aracın kapıları kapandı. Biberonu alarak evden dönen Sümeyye Çakır, aracın kapılarını açamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın kapısını levye ile aralayarak açmayı başardı. Kapı açılır açılmaz Sümeyye Çakır, kızı Evra'yı kucağına alıp uzun süre sarıldı. - Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:15 Kaynak: DHA

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