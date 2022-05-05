Otomobilden teyp çalan hırsız kamerada, hırsızı ayakkabısı ele verdi - Son Dakika

Kağıthane'de şüpheli şahıs bir halı sahanın önünde gözüne kestirdiği araçların içinden teyp ve araç göstergeleri çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken şahsı mavi spor ayakkabıları ele verdi. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz cumartesi meydana gelen olayda, bir şahıs halı saha önünde bulunan araçların içerisini kontrol etmeye başladı. Şahıs bir süre sonra park halindeki araçların içerisinden teyp ve araç göstergeleri çaldı. Araç sahipleri eşyalarını bulamayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın eşkalini tespit etti.

Kağıthane polisi hırsızı mavi ayakkabısından yakaladı

Polis ekipleri cadde üzerindeki halı sahanın önünde, şahsın tekrar ortaya çıkacağı anı bekleyerek pusuya yattı. Birkaç saatlik bekleyişin ardından hırsız tekrar ortaya çıktı ve araç içlerini kontrol ettiği esnada kıskıvrak yakalandı. Hırsız Erteş G. (58) mavi spor ayakkabıları ele verdi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Yakalanan Erteş G. (58) her cumartesi aynı noktadan hırsızlık yaptığı ve daha önce de 9 kez "otodan hırsızlık", 2 kez "açıktan hırsızlık" ile "başkasına ait kimlik kullanmak" gibi suçlardan kaydı olduğu ve kesilmiş 1 yıl 5 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL