Otomobile çarpmamak için manevra yapan araç devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobile çarpmamak için manevra yapan araç devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobile çarpmamak için manevra yapan araç devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Sarıyer'de önündeki otomobile çarpmamak için manevra yapan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobile çarpmamak için manevra yapan araç devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Sarıyer'de önündeki otomobile çarpmamak için manevra yapan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza saat, 22.00'da Sarıyer Maslak Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa istikameti yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K.E. idaresindeki 34 TF 5742 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan otomobile çarpmamak için kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.


Polis ekiplerinin incelemesinin ardından, devrilen araç çekiciyle yoldan kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Sarıyer, Maslak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:36 Kaynak: İHA

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