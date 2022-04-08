Otomobilin çarptığı Duru, 21 gün sonra taburcu oldu - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı Duru, 21 gün sonra taburcu oldu

08.04.2022 17:58

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Duru Ürküt (12), 21 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Duru Ürküt (12), 21 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu.

Kaza, 18 Mart günü saat 17.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla oynadıktan sonra eve gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan ortaokul öğrencisi Duru Ürküt'e, Ercan Mama'nın (37), kullandığı 35 AEP 40 plakalı otomobil çarptı. Metrelerce savrulup yaralanan Ürküt, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ürküt, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı, buradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Beyninde ödem olan, ciğeri su toplayan, kalçasında ise parçalı kırıkların oluştuğu belirlenen Ürküt, bilinci kapalı bir şekilde tedavi edildi. İlk defa dün konuşmaya başlayan Duru Ürküt, 21 günlük yaşam mücadelesini kazandı. Taburcu edilen Ürküt, sedye ile konulduğu ambulansla evine gönderildi. Ambulans şoförü baba Halil Ürküt ve eşi Emine Ürküt, büyük mutluluk yaşadı.


Otomobilin çarptığı Duru, 21 gün sonra taburcu oldu
Otomobilin çarptığı Duru, 21 gün sonra taburcu oldu
Otomobilin çarptığı Duru, 21 gün sonra taburcu oldu
Otomobilin çarptığı Duru, 21 gün sonra taburcu oldu
Otomobilin çarptığı Duru, 21 gün sonra taburcu oldu
Otomobilin çarptığı Duru, 21 gün sonra taburcu oldu
Otomobilin çarptığı Duru, 21 gün sonra taburcu oldu
Otomobilin çarptığı Duru, 21 gün sonra taburcu oldu
Otomobilin çarptığı Duru, 21 gün sonra taburcu oldu
Otomobilin çarptığı Duru, 21 gün sonra taburcu oldu
YORUMLAR
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Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 ağır yaralı Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1 ağır yaralı OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİ SÜRÜKLEDİĞİ KAZA KAMERADA, 2 YARALI OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİ SÜRÜKLEDİĞİ KAZA KAMERADA, 2 YARALI

Otomobil, Alaşehir, 18 mart, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı Duru, 21 gün sonra taburcu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı Duru, 21 gün sonra taburcu oldu - Son Dakika
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