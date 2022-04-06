GÜMÜŞHANE - Otomobilin dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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GÜMÜŞHANE - Otomobilin dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

06.04.2022 21:49

Gümüşhane'de otomobilin dereye yuvarlandığı kazada aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de otomobilin dereye yuvarlandığı kazada aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kürtün ilçesine bağlı Beşir köyünün muhtarı Ali Karahan'ın (55) kullandığı 55 AE 811 plakalı otomobil, ilçenin Demirciler köyü grup yolundan dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan AFAD ve jandarma ekipleri, araçta sıkışan sürücü ile babası Cemal (85) ve kız kardeşi Güldane Karahan'ı (32) bulundukları yerden çıkartarak Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk etti.

Otomobilin altında kalan sürücünün annesi Hanife Karahan'ın (72) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Vali Kamuran Taşbilek, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek ile Gümüşhane Devlet Hastanesine gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

GÜMÜŞHANE - Otomobilin dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
GÜMÜŞHANE - Otomobilin dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
GÜMÜŞHANE - Otomobilin dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
GÜMÜŞHANE - Otomobilin dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
GÜMÜŞHANE - Otomobilin dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
GÜMÜŞHANE - Otomobilin dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
GÜMÜŞHANE - Otomobilin dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
GÜMÜŞHANE - Otomobilin dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: GÜMÜŞHANE - Otomobilin dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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