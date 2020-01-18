Otomobilin motorunda sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobilin motorunda sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Otomobilin motorunda sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin motor kısmında sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Otomobilin motorunda sıkışan kediyi itfaiye kurtardı, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin motor kısmında sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Çerkezköy'de oturan Gökhan Torun, otomobiliyle hareket halindeyken motor kısmından ses geldiğini duyunca park etti. Otomobilin motor kısmını açan Torun, kedinin sıkıştığını görünce kendi imkanları ile kurtarmaya çalıştı. Çevredekilerin de yardım ettiği Torun, kediyi kurtaramayınca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. Gelen itfaiye erleri, motor ile tekerlek arasına sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından kedi sıkıştığı yerden kurtarılırken, itfaiye ekiplerince Çerkezköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Aracının motor kısmına kedi sıkışan Gökhan Torun, Evinden çıktıktan sonra akaryakıt istasyonundan benzin aldığını ancak kedi sesi duymadığını belirterek, "Cezaevi kavşağına kırmızı ışıklarda durunca kedi sesi geldiğini fark ettim. Artık motordan mı düştü burada kırmızı ışıkta durunca mı girdi bilmiyorum. Sesi duyduğumda aracı durdurdum. Aracı durduktan sonra hemen itfaiye ekiplerine haber verdim. Sağ olsunlar onlarda hemen geldi. Kısa süren çalışma sonucunda kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlıklı bir şekilde kediyi kurtardığımız için çok mutluyuz" dedi.


Çerkezköy, Tekirdağ, İtfaiye, Torun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD askerleri, Rus askerlerinin Suriye'de petrol sahasına ulaşmasını engelledi
Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü Cezaevinden yeni çıktı, dehşet saçtı! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü Kuzen dehşeti! Sosyal medyada tartıştı, parkta kurşun yağdırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 00:33:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobilin motorunda sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]