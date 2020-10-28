Kaza, saat 15.30 sıralarında, Çerkezköy Öztrak Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Birsen Sayın'a, Kerem T.'nin kullandığı 59 PF 773 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle düşen Sayın'a çevredekiler müdahale ederken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kaza yerine geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülen Sayın, tedaviye alındı.Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Polis ekiplerince, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Kerem T. ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Otomobilin yayaya çarpma anı kamerada - Son Dakika