Otomobilin yayaya çarptığı ilginç kaza kamerada - Son Dakika
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Otomobilin yayaya çarptığı ilginç kaza kamerada

11.06.2022 13:50

Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, Nusratiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazımiye su deposu istikametinden Kemalettin Mahallesi yönüne seyreden bir otomobil yola çıkan yaya H.A. isimli kadına çarptı.

Kazada yaralanan yaya olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaya vatandaşın otizm rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

Otomobilin yayaya çarptığı ilginç kaza kamerada
Otomobilin yayaya çarptığı ilginç kaza kamerada
Otomobilin yayaya çarptığı ilginç kaza kamerada

YORUMLAR
500
Kaza anı kamerada...Yaya geçidinden geçerken otobüs çarptı Kaza anı kamerada...Yaya geçidinden geçerken otobüs çarptı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin yayaya çarptığı ilginç kaza kamerada - Son Dakika

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