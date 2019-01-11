Öykü Yazmayı "Çocuktan Al Öyküyü Yazarlık Atölyesi"Nde Öğrendiler

Bağcılar
Belediyesince düzenlenen Çocuktan Al Öyküyü Yazarlık Atölyesinde minik öğrenciler 2 ay süren eğitimle öykü yazmayı öğrendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayal gücüne ve kalemine güvenen Anafartalar İlkokulu 4. sınıf öğrencileri için hayata geçirilen "Çocuktan Al Öyküyü Yazarlık Atölyesi" sona erdi.
Drama ve Öykü Yazarlığı hocası Songül Bozacı'nın verdiği derslerde öğrenciler, öykü yazmayı, eser okumayı ve birlikte çalışmayı öğrendi.
Etkinliğin son dersi Anafartalar İlkokulunda öğretmen ve velilerin katılımıyla gerçekleşti. 2 ay süren kursa katılan 25 öğrenci, komşuluktan ağaç sevgisine kadar çeşitli konularda yazdıkları öykülerden bölümler okudu. Çocukların heyecan ve duygu dolu yazıları davetlilerden büyük alkış aldı.
Derse katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
, çocukların düşünceleri, fikirleri ve hayal dünyalarının geniş ve tertemiz olduğunu, güzel duygular ve iyi ümitlerle büyüdüklerini ifade etti.
Çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak için çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini aktaran Çağrıcı, "Bizim için önemli olan, onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak. Kaybettiğimiz yılları çocuklarımız kaybetmesin ve onlar geleceğe çok iyi yürüsünler diye heyecanımızı sürdürüyoruz. Onların gelecekte bizlerin yerlerini alacağına ve ülke için çok güzel şeyler yapacaklarına inanıyorum." açıklamasında bulundu.
Programın sonunda yazar adayı minikler, yazdıkları öykülerden birer nüshayı Çağırıcı'ya hediye etti.