Oyun oynayan çocuğun koluna demir korkuluk saplandı
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Oyun oynayan çocuğun koluna demir korkuluk saplandıADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde oyun oynarken koluna demir korkuluk saplanan çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:37 Kaynak: İHA
Oyun oynayan çocuğun koluna demir korkuluk saplandı
ADIYAMAN - Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde oyun oynarken koluna demir korkuluk saplanan çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi
Hacı Gani Diler Camisinin demir korkuluklarına çıkarak oyun oynayan Fehat Rahvari isimli Suriyeli çocuk dengesini kaybederek boşluğa düştüğü sırada koluna demir korkuluk saplandı. Çocuğun çığlıklarını duyan vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekipleri ile itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğa ilk yardım müdahalesinde bulunurken Gölbaşı Belediyesi
itfaiye ekipleri ise çocuğun koluna saplanan demir korkuluğu kesti. Demirin kesilmesi sonrasında küçük çocuk Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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