Son Dakika Haberleri: Oyuncu Ersin Korkut Tiyatrocu Çocuklarla Buluştu

Oyuncu Ersin Korkut Tiyatrocu Çocuklarla Buluştu

42 dakika önce

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ersin Korkut, Menteşe ilçesinde Çıplak Ayaklı Çocuklar Tiyatro Topluluğu üyesi çocuklarla bir araya geldi.

Oyuncu Ersin Korkut Tiyatrocu Çocuklarla Buluştu, System.String[]
Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ersin Korkut, Menteşe ilçesinde Çıplak Ayaklı Çocuklar Tiyatro Topluluğu üyesi çocuklarla bir araya geldi.

Konakaltı Kültür Merkezi'nde çocukların oyun provasını izleyen Korkut, küçük oyuncuları kutladı.


Tiyatroya olan ilginin küçük yaşlardan itibaren başlamasının kendisini mutlu ettiğini belirten Korkut, "Çocukların bu pozitif enerjileri ve tiyatroya olan ilgileri beni çok etkiledi. Bu imkanı çocuklara sağlayanlara teşekkür ediyorum." dedi.


Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise Ersin Korkut'un ziyaretinin çocukların motivasyonunu ve tiyatroya olan ilgilerini bir kat daha arttıracağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:45 Kaynak: AA

Ersin Korkut, Korkut, Kültür Sanat
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