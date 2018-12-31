Oyuncu Ersin Korkut Tiyatrocu Çocuklarla Buluştu
42 dakika önce
Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ersin Korkut, Menteşe ilçesinde Çıplak Ayaklı Çocuklar Tiyatro Topluluğu üyesi çocuklarla bir araya geldi.
Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ersin Korkut
, Menteşe ilçesinde Çıplak Ayaklı Çocuklar Tiyatro Topluluğu üyesi çocuklarla bir araya geldi.
Konakaltı Kültür Merkezi'nde çocukların oyun provasını izleyen Korkut, küçük oyuncuları kutladı.
Tiyatroya olan ilginin küçük yaşlardan itibaren başlamasının kendisini mutlu ettiğini belirten Korkut, "Çocukların bu pozitif enerjileri ve tiyatroya olan ilgileri beni çok etkiledi. Bu imkanı çocuklara sağlayanlara teşekkür ediyorum." dedi.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş
ise Ersin Korkut'un ziyaretinin çocukların motivasyonunu ve tiyatroya olan ilgilerini bir kat daha arttıracağını söyledi.
Son Dakika
» Kültür Sanat
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:45 Kaynak: AA
Cem Yılmaz, Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
Bedelli Askerlik Yapacaklar Kendilerine Uygulanan Çifte Standarttan Şikayetçi! Herkese 5 TL, Bedelliye 20 TL
Aldatıldığından Şüphelenen Koca Aracıyla Takip Ettiği Karısına Kaza Yaptırdı, Ortalık Bir Anda Karıştı
Şeyma Subaşı, Aşk Yaşadığı DJ İle Aynı Fotoğrafı Paylaştı