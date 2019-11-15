Oyuncu Selçuk Yöntem Malatya'da öğrencilerle buluştu

Onur ödülü alacağı 9. Malatya Uluslararası Film Festivali'ne katılmak üzere kente gelen Selçuk Yöntem, ilkokula başladığı Gazi İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Okula gelişinde Müdür Ahmet Yıldızhan tarafından karşılanan Yöntem'e, kayısı ile karikatürü hediye edildi.

Yöntem, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkokul birinci sınıfı okuduğu okula yıllar sonra geldiğini belirterek "Hem ödül alacak olmak hem de okula gelerek geçmişimi yaşadığım için mutlu oldum. Sanatın birleştirici bir yanı da bu. Duygulandım. Yıllar önce bu okula gidip gelirken, ilkokul birinci sınıfta, yıllar sonra her şeyi aynı şekilde görmek beni çok mutlu etti. " diye konuştu.

Bir gazetecinin, dizilerin öğrenciler üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilerin nasıl önlenebileceğiyle ilgili sorusu üzerine Yöntem, şunları söyledi:

"Sistemin belirli noktalarda rehabilite edilmesi gerekiyor, belli kurallar konulması gerekiyor. Bunu yapacak olanın da televizyonların yayınının bağlı olduğu kuruluşlar olması geriyor. Batıda baktığınız zaman her televizyon dizisinde mutlaka iyi, kötü vardır, bir de adalet ile polis vardır. Sonra toplumun yararına biter her şey. Bizde böyle biraz boşluklar var. Onun için bunun düzenlenmesinin yapılması gerekiyor. Yeni yetişen neslin televizyonda görüldüğü kadar işlerin kolay olmadığını öğrenmesi gerekiyor çünkü onlar gördüklerini 'Burada böyleyse yaşamda da böyledir, yaşamın aynası televizyon.' diyerek çok farklı davranışlarda bulunabilirler. Zaten bu sancıları çekiyoruz, söylediğiniz de bununla ilgili. Onun için bu sistemi kurallarla yasalarla yerine oturtmak gerekiyor."

Malatya Uluslararası Film Festivali'nin 9. yılına geldiğini hatırlatan Yöntem, "Ondan önce de 14 yıllık kısa film festivali var. Geniş çaplı baktığımız zaman 23 yıllık bir mazi diyebiliriz. Bunun devam etmesi gerekiyor. Festivalin uluslararası yönü var, hiç aralık vermemesi gerekiyor. Her zaman Malatya Film Festivali'ni destekleyeceğiz." dedi.

Yöntem, konuşmasının ardından bir sınıfa giderek öğrencilerle sohbet etti.

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe belediyelerinin iş birliğiyle 9'uncusu düzenlenen "Malatya Uluslararası Film Festivali" bugün yapılacak açılış töreninde Yöntem'e onur ödülü verilecek.