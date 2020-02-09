(Özel) Çocuklarına geleneksel sanatı sevdirmek için kitap yazdı - Son Dakika

2 çocuk annesi Serap Mamati Eratlı, çocuklarına geleneksel sanatı eğlenerek sevdirmek için "Sanat Gezileri" adlı 5 çocuk kitabını kaleme aldı. Eratlı'nın yazdığı kitap ibasılarak satışa sunuldu.



Geleneksel sanatlar Serap Mamati Eratlı'nın kaleme aldığı seri kitaplar sayesinde çocukların dünyasına giriyor. Çocuklarının sanata olan ilgisini arttırmak için, onların yaşına uygun geleneksel sanatların anlatıldığı kitap arayan Eratlı Ailesi, buldukları kitapların hep yabancı ve çeviri olduğunu öğrendiler. Bunun üzerine Serap Eratlı, çocuklarına geleneksel sanatları sevdirmek için kendisi kitap yazmaya karar verdi. Kitabı kaleme alırken çocuklarının yaşadığı hikayeleri konu alan Eratlı, geleneksel sanatları anlatırken uzmanlardan yardım aldı. "Sanat Gezileri" çocuk kitaplar serisi, miniklerin hikayeler yoluyla geleneksel sanatları keşfetmesini sağlıyor. Erdem Çocuk etiketiyle raflardaki yerini alan beş kitaplık seri, online olarak da satın alınabiliyor.



Çocukların dünyasında geleneksel sanatları kaleme alan Serap Mamati Eratlı, "Harflerin Dünyası" adlı kitapta hattat Faruk Eratlı yardımıyla hat sanatını anlatıyor. "Ebru Diyarına Yolculuk" adlı eserde suya işlenen sanatı çocuklar Hikmet Barutçugil'den öğreniyor. Minyatür sanatında ise Nilgün Gencer yardımıyla "Hayallerin Resmi" eseri çocuklara anlatılıyor. Tezhip sanatı ise Münevver Üçer'in kahraman olduğu "Solmayan Laleler" kitabında çocukların dünyasına giriyor. "Kağıttan Şaheserler" adlı eserde Dürdane Ünver, katı sanatını anlatıyor. Kitaptaki neşeli anlatıma Saadet Ceylan'ın rengarenk resimleri eşlik ediyor.



"Çocuklarıma böyle bir hatıra bırakmak çok kıymetli"



Kitabı hazırlarken her çocuğa dokunarak geleneksel sanatları tanıtmak istediğini ifade eden 2 çocuk annesi Serap Mamati Eratlı, "Bir kızım ve bir de oğlum var, onlara geleneksel sanatları anlatan çocuk kitapları aradığımızda olmadığını fark ettik. Sadece batıdaki yazarların çevirileri olduğunu fark ettik. Bu yüzden biz bu konuda kitap yazma fikri ortaya çıkarttık. 5 farklı kitaptan oluşan serimiz hat, tezhip, ebru, minyatür ve katı sanatlarını konu alıyor. Oğlum Ahmet Faruk'un babası hat sanatçısı olduğu için onların hikayesini anlatıyorum kitapta. Benim için çocuklarıma böyle bir hatıra bırakmak çok kıymetli. Kitabı hazırlarken her çocuğa dokunarak geleneksel sanatları tanımak istedim" diye konuştu.



"Bir sanatla uğraşınca mutlu oluyorum"



Geleneksel sanatların anlatıldığı kitabın kahramanı olan Ahmet Faruk Eratlı, "Benim geleneksel sanatlara bir ilgim vardı. Kitapları okuduktan sonra ilgim arttı. Kitapları annemin yazması çok özel bir duygu, bundan dolayı seviniyorum. Kitapları okulda bile bazen okuyoruz. Geleneksel sanatlarla ilgili bazı bilgileri öğreniyoruz. En çok katı ve ebru sanatlarına ilgi duyuyorum. Küçük yaştan itibaren hat yazmaya başladım. Bir sanatla uğraşınca mutlu oluyorum, kendimi özel hissediyorum" dedi.



"Çocukların erken yaşta bu sanatları sevmeleri çok önemli"



Çocukların sıkılmadan geleneksel sanatları kitaptan okuyabileceğini ifade den 24 yıldır hattatlık yapan Faruk Eratlı, "Geleneksel sanatların çocuklara anlatıldığı bir kitabın yazılması fikri ortaya çıkınca 2 çocuk annesi olan eşime çevrildi tüm gözler. İçinden bir yazar çıktı, kitapların ortaya çıkmasından çok mutlu olduk. Ben bu sanatlara 16 yaşında başladım. Geleneksel sanatlara daha erken de başlanabilir. Çocukların erken yaşta bu sanatları sevmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kitaplar çok önemli bir boşluğu dolduruyor, Türk gençliğinin geçmişinden destek alarak geleceğe bakmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. - İSTANBUL