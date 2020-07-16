Özel güvenlikçilere "KAAN Projesi" eğitimi verildi - Son Dakika

Özel güvenlikçilere "KAAN Projesi" eğitimi verildi

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün uygulamaya başladığı "Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi" (KAAN) kapsamında özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün uygulamaya başladığı "Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi" (KAAN) kapsamında özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.


Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonunda sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen eğitim Özel Güvenlik Şube Müdürü Ayhan Kelekçi tarafından verildi. KAAN Projesiyle, özel güvenlik görevlilerinin sorumluluk alanlarında meydana gelen olayların daha hızlı bir şekilde emniyet güçlerine iletilmesinin sağlanması, etkin, verimli, denetlenebilir ve sürdürülebilir güvenlik hizmetinin sunulması, özel güvenlik ve genel kolluk görevlilerinin etkin iş birliği ve koordinasyonu ile olay meydana gelmeden suçun önlenmesi amaçlanıyor. Eğitimlerin devam edeceği, özel güvenlik görevlileri arasında sosyal medya üzerinden gurup kurularak, anında olumsuzlukları güvenlik birimlerine bildirmeleri sağlanacağı bildirildi. - KİLİS

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:33 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Özel güvenlikçilere 'KAAN Projesi' eğitimi verildi - Son Dakika
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