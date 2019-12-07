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Özel öğrenciler Kaymakam Coşkun'a şiir okudu

6 saat önce

Bayburt'un Demirözü ilçesinde eğitim gören özel öğrenciler Kaymakam Ömer Coşkun'a ziyaretleri sırasında şiir okudular.

Özel öğrenciler Kaymakam Coşkun'a şiir okudu, System.String[]

Bayburt'un Demirözü ilçesinde eğitim gören özel öğrenciler Kaymakam Ömer Coşkun'a ziyaretleri sırasında şiir okudular.


Bayburt Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun özel öğrencilerle bir araya geldi. Özel öğrenciler ziyaretleri esnasında Kaymakam Coşkun'a şiir okudular. Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Coşkun, özel öğrencilerin talep ve isteklerini dinledi. Öğretmenlerden öğrencilerle ilgili bilgiler alan Coşkun, daha sonra bir süre öğrencilerle sohbet etti. Özel öğrencilerin ilgiye ihtiyaçları olduğunu belirten Coşkun, her bireyin bir engelli adayı olduğuna dikkat çekti.


Kaymakam Ömer Coşkun, ziyaretine gelen özel öğrencilere bir takım hediyelerde bulundu. Daha sonra ziyaret günün anısına çekilen fotoğrafla sona erdi. - BAYBURT

Ömer Coşkun, Demirözü, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
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