Özgür Masur For Ipekyol İle Bir Yaz Gecesi Rüyası

24 parçadan oluşan Özgür Masur for Ipekyol Koleksiyonu mevsimi tüm ışıltısıyla karşılıyor.

İnce detayları geçmişten gelen referans noktalarıyla buluşturan Özgür Masur for Ipekyol Koleksiyonu, canlı renk bloklarıyla harmanlanarak dansa davet çıkaracak güçte tasarımlar sunuyor. 70'lerin ve 80'lerin ışıltılı dünyasını günümüze uyarlayan koleksiyon, romantik bir tavırla taçlanıyor.

Pilise ve volan efektiyle hareket kazanan görünümler, maksi ve midi davet elbiselerinde hayat bulan yırtmaç ve sırt detayları ile güçlü bir feminenlik kazanıyor. Ilık yaz akşamlarına eşlik edecek uçuşan şifonlarsa özel davetlerin en şık eşlikçilerinden…

Şifon ve payet oyunlarıyla şekillenen akışkan kumaşlar, feminen bel hattına vurgu yapan kalıplarla kusursuzca harmanlanıyor. Glam ruhu temsil eden ışıltılı full payetler, Ipekyol kadınının şık siluetiyle buluşarak dans pistindeki yerini alıyor.

Pırıltı, tül, şifon ve dantellerin ön planda olduğu Özgür Masur for Ipekyol Koleksiyonu, boyundan bağlama ve V kesim dar kalıplarıyla Ipekyol kadınının romantik ruhuna bir doz feminenlik katan unsurlar arasında... Koleksiyonun renk kartelasını oluşturan sarılar, tatlı kırmızılar, pembeler, siyahlar, gold ve gümüşler, kusursuz bütünlüğün peşine düşüyor.

2 Nisan itibariyle tüm Ipekyol mağazalarında satışa sunulacak olan ve 24 parça tasarımdan oluşan Özgür Masur for Ipekyol Koleksiyonu, yaz döneminde düğün, davet ve keyifli yaz partilerinin ışıldayan tasarımları arasında yerini alıyor.