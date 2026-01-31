Özgür Özel, Muammer Aksoy'u Andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türk Hukuk Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy'u vefatının yıl dönümünde andı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda, "Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türk Hukuk Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy'u karanlık odaklar tarafından katledilişinin yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyorum." ifadesini kullandı.