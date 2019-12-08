Son Dakika Haberleri: Özkan Kılıç: "İlk yarıda bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilseydik çok daha farklı olabilirdi"
Son Dakika Spor Özkan Kılıç: 'İlk yarıda bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilseydik çok daha farklı olabilirdi' - Son Dakika Spor

Özkan Kılıç: "İlk yarıda bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilseydik çok daha farklı olabilirdi"

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Osmanlıspor FK ile 0-0 berabere kalan Altay Teknik Sorumlusu Özkan Kılıç, "İlk yarıda bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilseydik çok daha farklı olabilirdi" dedi.

Özkan Kılıç:

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Osmanlıspor FK ile 0-0 berabere kalan Altay Teknik Sorumlusu Özkan Kılıç, "İlk yarıda bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilseydik çok daha farklı olabilirdi" dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay Teknik Sorumlusu Özkan Kılıç, "Son haftalarda yaşadığımız galibiyet hasretine son vermek istiyorduk. Maça iyi başladık. Hem mental hem fiziksel iyi hazırlandık. Maça kontrollü başladık. İlk yarıda bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilseydik çok daha farklı olabilirdi. İkinci yarıda taktik anlayışımız vardı. Maçın son anlarında oyuncu değiştireceğimiz pozisyonlar vardı. Fakat kırmızı kart gördükten sonra skoru koruma psikolojisine geçtik. İlerleyen haftalarda iyi skorlar alıp ligde iyi konumda bulunmak istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Maç sonunda Caner'i sinirlendiren olay! Herkes sevinirken o yüzünü tuttu
Umut Nayir attı, sosyal medya yıkıldı Beşiktaş ilk kez geriden gelip kazandı Beşiktaş 4 maç sonra Kasımpaşa'yı yendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 23:12:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özkan Kılıç: "İlk yarıda bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilseydik çok daha farklı olabilirdi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]