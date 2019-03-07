Son Dakika Haberleri: Özyavuz'dan Regaip Kandili Mesajı

Özyavuz'dan Regaip Kandili Mesajı

13 dakika önce

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, yayınladığı mesajında, Regaib Kandilinin birlik, beraberlik, sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik duygularının güçlenmesine ve hayırlara vesile olmasını diledi.

Özyavuz'dan Regaip Kandili Mesajı, System.String[]
Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, yayınladığı mesajında, Regaib Kandilinin birlik, beraberlik, sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik duygularının güçlenmesine ve hayırlara vesile olmasını diledi.

Özyavuz mesajında, "Bir kez daha hep birlikte Allah'ın bereket, rahmet ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği üç ayların müjdecisi Regaib Kandili'ne erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Böylesi günler kalplerimizi sevgiyle dolduran, birbirimize hoşgörülü ve saygılı olmamız gerektiğini bizlere hatırlatan, kardeşlik, arkadaşlık, yardımlaşma gibi duygularımızı arttıran ve biz kullarını Allah'a yakınlaştıran günlerdir. Bu mübarek günler vesilesiyle aramızdaki çekişmeleri kaldıralım, kırgınlıkları bir tarafa bırakalım, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için bir arada olalım. Bu güzel günde başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barış ve kardeşliğin hakim olmasını temenni ediyorum. Edilen duaların ve tövbelerin kabul görüldüğü, yüreklerin nurla dolduğu, Yüce Mevla'nın sonsuz affından, merhametinden ve iyiliğinden bol bol yararlanıldığı bu mübarek gecede birlik ve beraberliğimizin artması gerektiği inancındayım. Bu gün ve gecelerin en iyi şekilde değerlendirilerek, her zaman ihtiyaç duyduğumuz, sevginin tüm insanlar arasında yayılması dileğiyle, ülkemizin ve bütün İslam aleminin üç ayları ve Regaib Kandili'nin hayırlara vesile olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:23 Kaynak: İHA

Mehmet Özyavuz, Harran, Regaib Kandili, Yaşam
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