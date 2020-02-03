Pakistan Başbakanı İmran Han resmi ziyaret için Malezya'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı İmran Han resmi ziyaret için Malezya'da - Son Dakika

Pakistan Başbakanı İmran Han resmi ziyaret için Malezya'da

6 saat önce

KUALA Pakistan Başbakanı İmran Han, resmi ziyarette bulunmak üzere beraberindeki heyetle Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi.

Pakistan Başbakanı İmran Han resmi ziyaret için Malezya'da, System.String[]

KUALA Pakistan Başbakanı İmran Han, resmi ziyarette bulunmak üzere beraberindeki heyetle Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi.

Ziyaret kapsamında yarın Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir araya gelecek Han'ın, Malezyalı mevkidaşıyla İslam dünyasında yaşanan gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ele alması bekleniyor.

Başbakan Han, Mahathir ile görüştükten sonra Malezya Uluslararası Yüksek İslam Araştırmaları Enstitüsünde (IAIS) yapacağı konuşma ile ziyaretini sonlandıracak.

Pakistan Başbakanı olarak Malezya'ya ikinci kez ziyaret eden Han, ilk kez Ağustos 2018'de gelmişti.

Mahathir de Mart 2019'da Pakistan'a resmi ziyaret düzenlemişti.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:22 Kaynak: AA
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