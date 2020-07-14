Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Keşmir şehitlerini 15 Temmuz şarkısıyla andı - Son Dakika

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Keşmir şehitlerini 15 Temmuz şarkısıyla andı

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, "13 Temmuz Keşmir Şehitler Günü" nedeniyle 15 Temmuz ve Keşmir şehitleri için Turgay Evren ve Hadika Kiani'nin Türkçe ve Urduca seslendirdiği "Daimi Bahar" isimli şarkıyı paylaştı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, "13 Temmuz Keşmir Şehitler Günü" nedeniyle 15 Temmuz ve Keşmir şehitleri için Turgay Evren ve Hadika Kiani'nin Türkçe ve Urduca seslendirdiği "Daimi Bahar" isimli şarkıyı paylaştı.

Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun

Klibinde 15 Temmuz'dan ve Keşmir'den görüntülerin yer aldığı şarkıyı paylaşan Alvi, "Baskı altındaki Keşmir halkının çektiklerini anlatan çok güzel bir şarkı." ifadesini kullandı.

Alvi, Keşmir'in özgürlüğüne kavuşacağına işaret ederek "Şarkıda da söylendiği gibi daimi bahar gelecek. Acımasız, faşist, öldüren ve tecavüz eden Hindistan'ın baskıları son bulacak, Keşmir özgürlüğüne kavuşacak." değerlendirmesinde bulundu.

13 Temmuz 1931, Keşmir'de yaşananların başlangıcı kabul ediliyor

Keşmir Şehitler Günü kapsamında, Pakistan'da her yıl 13 Temmuz'da anma etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Keşmir prensliğinde yaşayan bir müezzinin ezan okurken, Keşmir prensliği askerlerince öldürülmesi sonrası 21 farklı kişinin ezanı tamamlamak için minareye çıktığı ve öldürüldüğü gün olan "13 Temmuz 1931", bugün Keşmir'de yaşanan çilelerin başlangıcı kabul ediliyor.

Cumhurbaşkanı, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Keşmir şehitlerini 15 Temmuz şarkısıyla andı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 22:28 Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun 21:45 Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım 21:37 Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı 21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı 20:47 Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:36 Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
22:28
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
21:45
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
21:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
21:00
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
20:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 23:13:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Keşmir şehitlerini 15 Temmuz şarkısıyla andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]