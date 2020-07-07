Pakistan'da sel felaketi: 9 ölü - Son Dakika

Pakistan'da sel felaketi: 9 ölü

Pakistan'ın Karaçi şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Yaşanan sel ve su baskınları sonucu en az 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Pakistan'da şiddetli yağışın ardından yaşanan sel felaketinde en az 9 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli rüzgarın çatıları uçurması ve elektrik çarpması sonucu en az 9 kişinin öldüğü ifade edildi. Kurtarma ekipleri ölenler arasında bir çocuk ve kadın bulunduğunu aktardı. Pakistan'ın Karaçi şehrinin Malir bölgesindeki Ibrahim Hyderi köyünde bir evin çatısının çökmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 3 yaşındaki bir kızın ise duvarın çökmesi sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

Pakistan hava durumu tahminlerine göre yoğun yağışların önümüzdeki 2 gün içerisinde etkisini sürdüreceği öğrenildi.

(Abid Mazhar/İHA)

Pakistan, Karaçi, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Pakistan'da sel felaketi: 9 ölü - Son Dakika Dünya
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