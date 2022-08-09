Pakistan'daki Muharrem ayı etkinliğinde 6 kişi öldü - Son Dakika
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Pakistan'daki Muharrem ayı etkinliğinde 6 kişi öldü

09.08.2022 10:27

Pakistan'ın Sindh Eyaleti'nde düzenlenen Muharrem ayı töreninde kalabalık nedeniyle fenalaşan 6 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Sindh Eyaleti'nde düzenlenen Muharrem ayı töreninde kalabalık nedeniyle fenalaşan 6 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Sukkur şehrinin Rohri kasabasında halk, Muharrem ayı törenleri için bir araya geldi. Törene katılanların oluşturduğu kalabalık nedeniyle 6 kişinin fenalaşarak hayatını kaybettiği, 100 kişinin ise baygınlık geçirdiği açıklandı. Yetkililer hayatını kaybeden 6 kişiden 3'ünün kimliklerinin Dil Sher, Hasan Pathan ve Mansur Ahmed olduğunu belirtti.

Yetkililer ayrıca törende fenalaşanların Taluka Hastanesi'ne sevk edildiğini duyururken, törene katılanların sıcak hava ve Rohri kasabasının dar sokakları nedeniyle fenalaştığını belirtti.

Pakistan'ın tüm şehirlerinde düzenlenen Muharrem ayı törenlerinde güvenliği sağlamak için bin 400 polis memuru görevlendirildiği ve etkinlik boyunca birçok yere güvenlik kamerası yerleştirildiği açıklandı. - İSLAMABAD

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Kaynak: İHA

Pakistan, Sukkur, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'daki Muharrem ayı etkinliğinde 6 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'daki Muharrem ayı etkinliğinde 6 kişi öldü - Son Dakika
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