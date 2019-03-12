Pakistan: "Taliban-Abd Barış Görüşmelerinde İlerleme Kaydedildi"
1 saat önce
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile ABD arasında gerçekleştirilen barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiği duyuruldu.
Pakistan
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar
'ın başkenti Doha
'da Taliban ile ABD
arasında gerçekleştirilen barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiği duyuruldu.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile ABD arasında gerçekleştirilen barış görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Katar'da devam eden görüşmelerde ilerleme kaydedildiği bildirildi. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi
, Pakistan'ın Afganistan
'daki tüm tarafları anlamlı bir diyalog için bir araya gelmesi konusunda cesaretlendirdiğini ifade etti.
ABD'nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Khalilzad, Katar'ın başkenti Doha'da beklenenden daha uzun süredir barış görüşmelerinin sürdürüldüğünü açıkladı. - DOHA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:15 Kaynak: İHA
MHP'li Nihat Atlı: Rabbimin İzniyle Bunların Anasını Belleyeceğiz
Odasına Giren Yengesi, 17 Yaşındaki Genci Fenalaşmış Halde Buldu
AK Parti'den İstifa Eden 800 Kişi CHP'ye Geçti