Palancıoğlu'ndan Eskici'ye Ziyaret
1 saat önce
Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.
Talas
Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Melikgazi
Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.
İl Müdürü Eskici ile kurumu ziyaret eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu personeller ile sohbet etti. Daha sonrasında makam odasında toplantı gerçekleştiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kayseri
Başkanı Musa Soykarcı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici spor faaliyetleri ve sporcular hakkında görüş alışverişinde bulundular. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:33 Kaynak: İHA
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