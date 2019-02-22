Pamukova'da Süt Tankeri Demiryoluna Devrildi: 2 Ölü (2)
1 saat önce
ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİSakarya'nın Pamukova ilçesinde, süt tankerinin demiryoluna devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aracın altında kalarak ölen kişinin Mehmet Çağlar (53) olduğu belirlendi.
ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Sakarya
'nın Pamukova
ilçesinde, süt tankerinin demiryoluna devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aracın altında kalarak ölen kişinin Mehmet Çağlar
(53) olduğu belirlendi. Demiryolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:20 Kaynak: DHA
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