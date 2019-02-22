Son Dakika Haberleri: Pamukova'da Süt Tankeri Demiryoluna Devrildi: 2 Ölü (2)

Pamukova'da Süt Tankeri Demiryoluna Devrildi: 2 Ölü (2)

1 saat önce

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİSakarya'nın Pamukova ilçesinde, süt tankerinin demiryoluna devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aracın altında kalarak ölen kişinin Mehmet Çağlar (53) olduğu belirlendi.

Pamukova'da Süt Tankeri Demiryoluna Devrildi: 2 Ölü (2), System.String[]
ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, süt tankerinin demiryoluna devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aracın altında kalarak ölen kişinin Mehmet Çağlar (53) olduğu belirlendi. Demiryolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:20 Kaynak: DHA

Sakarya, Mehmet Çağlar, Pamukova, Güncel
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