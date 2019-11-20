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Papa'dan Tayland'a 35 yıl sonra ilk ziyaret: Gündemde insan kaçakçılığı ve cinsel sömürü var
6 saat önce
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Asya ziyaretinin ilk durağı olan Tayland’da.
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Asya ziyaretinin ilk durağı olan Tayland'da. Papa, nüfusunun yüzde 90'ından fazlasının Budist olduğu Tayland'da Katolik kilisesinin resmi kuruluşunun 350. yıl dönümünü düzenleyeceği ayinle kutlayacak.
Ziyaret, Tayland'a 35 yıl aradan sonra yapılan ilk Papa ziyareti olması nedeniyle de ayrı bir önem taşıyor. Tayland, en son 1984'te Papa 2. John Paul'ü ağırlamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:04
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