Son Dakika Haberleri: Papa'dan Tayland'a 35 yıl sonra ilk ziyaret: Gündemde insan kaçakçılığı ve cinsel sömürü var
Son Dakika Dünya Papa'dan Tayland'a 35 yıl sonra ilk ziyaret: Gündemde insan kaçakçılığı ve cinsel sömürü var - Son Dakika Dünya

Papa'dan Tayland'a 35 yıl sonra ilk ziyaret: Gündemde insan kaçakçılığı ve cinsel sömürü var

6 saat önce

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Asya ziyaretinin ilk durağı olan Tayland’da.

Papa'dan Tayland'a 35 yıl sonra ilk ziyaret: Gündemde insan kaçakçılığı ve cinsel sömürü var, System.String[]

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Asya ziyaretinin ilk durağı olan Tayland'da. Papa, nüfusunun yüzde 90'ından fazlasının Budist olduğu Tayland'da Katolik kilisesinin resmi kuruluşunun 350. yıl dönümünü düzenleyeceği ayinle kutlayacak.


Ziyaret, Tayland'a 35 yıl aradan sonra yapılan ilk Papa ziyareti olması nedeniyle de ayrı bir önem taşıyor. Tayland, en son 1984'te Papa 2. John Paul'ü ağırlamıştı.

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Papa Francis, Tayland, Papa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:04 
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