Para ve alkol istedikleri kişileri pompalı tüfekle yaralayan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Para ve alkol istedikleri kişileri pompalı tüfekle yaralayan 2 zanlı tutuklandı

30.12.2020 21:59
Para ve alkol istedikleri kişileri pompalı tüfekle yaralayan 2 zanlı tutuklandı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde para ve alkol istedikleri kişileri pompalı tüfeklerle yaralayan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde para ve alkol istedikleri kişileri pompalı tüfeklerle yaralayan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İddiaya göre, İmaret Mahallesi'ndeki eski belediye binası yanındaki pasajda, A.O, M.Y. ile Y.E.T, Ahmet Remzi Kabadayı (54) ile Şükrü Yüksel'den (54) alkol ve para istedi.

Olumsuz yanıt alan A.O. ile M.Y, yanlarında bulunan pompalı tüfeklerle Kabadayı ile Yüksel'e ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği Kabadayı ve Yüksel, çeşitli yerlerinden yaralandı. Şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Afyonkarahisar'daki hastanelere sevk edildi.

Kısa sürede A.O. ile M.Y'yi gözaltına alan polis ekipleri, Y.E.T'yi ise adresinde bulamadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan A.O. ile M.Y, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İki zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Y.E.T'nin daha sonra yakalandığı ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Karahisar, Bolvadin, Hisarcık, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Para ve alkol istedikleri kişileri pompalı tüfekle yaralayan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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