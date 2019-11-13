Son Dakika Haberleri: Partizan NIS: 82-72
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Partizan NIS: 82-72

6 saat önce

SALON: Nilüfer TOFAŞHAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Gytis Vilius (Litvanya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)TOFAŞ: Berk Uğurlu 3, DJ White 5, Sammy Mejia 26, Matt Lojeski 15, Devin Williams 12, Muhsin Yaşar 6, Tarık Phillip 14, Barış Ermiş, Berkan Durmaz 1, Tuna BatınPARTIZAN NIS:...

Partizan NIS: 82-72, System.String[]

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Gytis Vilius (Litvanya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

TOFAŞ: Berk Uğurlu 3, DJ White 5, Sammy Mejia 26, Matt Lojeski 15, Devin Williams 12, Muhsin Yaşar 6, Tarık Phillip 14, Barış Ermiş, Berkan Durmaz 1, Tuna Batın

PARTIZAN NIS: Rade Zagorac 4, Ognjen Jaramaz 2, Nikola Jankovic 2, Rashawn Thomas 7, Zanis Peiners 1, Marcus Paige 9, Nemanja Gordic 15, Novica Velickovic 5, Stefan Bircevic 11, Uros Trifunovic 7, William Mosley 9

1'İNCİ PERİYOT: 18-10

İLK YARI: 42-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-54

7Days EuroCup'ta TOFAŞ, Partizan NIS karşısında baştan sonra üstün götürdüğü mücadeleyi 82-72 kazandı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup 7'nci hafta karşılaşmasında Sırbistan ekibi Partizan NIS'ı Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda ağırladı. Maça sert savunmasıyla başlayan TOFAŞ, rakibini ilk çeyrekte sadece 10 sayıda tuttu ve hücumdaki etkinliği ile ilk çeyreği 18-10 önde kapadı. İkinci çeyrekte de bu çizgisini sürdüren Bursa temsilcisi; deneyimli oyuncusu Sammy Mejia'nın önderliğinde hücumlarından boş dönmezken devreye de 42-31'lik skor avantajıyla girdi.

İkinci yarı ile birlikte Sırbistan temsilcisinin toparlanma sinyalleri vermesine karşın hücumda sayılar bulmaya devan eden TOFAŞ, aradaki farkı korudu ve son çeyreğe de 63-54'lük skorla üstün girmeyi başardı. Rakibinin 11 oyuncusundan skor katkısı almasına karşın birçok oyuncuyu tek hanelerde tutan TOFAŞ, son anlara da oldukça avantajlı girdiği maçı 82-72 kazandı.

Bu sonuçla birlikte TOFAŞ, gruptaki 4'üncü galibiyetini elde ederken Partizan NIS ise 2'nci kez parkeden mağlup ayrıldı.


- Bursa
Sammy Mejia, Yunanistan, Litvanya, Partizan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:06 Kaynak: DHA
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