Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Beyoğlu'nda patenli gençlerin belediye otobüsünün arkasına tutunarak yaptıkları yolculuk tehlikeye davetiye çıkardı. Trafikteki sürücüleri korkutan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Beyoğlu Tarlabaşı'nda patenli 3 gencin belediye otobüsüne tutunarak ilerlediği tehlikeli yolculuk bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Can güvenliğini tehlikeye atan gençler diğer sürücülere de korku dolu anlar yaşattı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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