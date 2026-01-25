Patnos\'ta Kış Dayanışması

Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, özellikle yüksek rakımlı köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Sert kış şartları ile birlikte oluşan buzlanma ve kar birikintileri nedeniyle ilçe genelinde zorlu bir süreç yaşanırken, vatandaşlar dayanışma örneği sergiledi.

Köy halkı, olumsuz hava şartlarına karşı birlikte hareket ederek günlük yaşamın aksamaması için yoğun çaba gösterdi. Yoğun kar yükü nedeniyle risk oluşturan evlerin çatıları temizlenirken, hayvan ahırlarına ulaşımı sağlayan yollar da imece usulüyle yeniden açıldı. Ulaşımın kapanma tehlikesi yaşadığı köy yollarında ise vatandaşların ortak çalışmasıyla temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Zorlu kış şartlarına rağmen ortaya konulan bu dayanışma, yalnızca ulaşımın sağlanmasıyla sınırlı kalmadı; aynı zamanda günlük hayatın sürdürülebilirliğine de katkı sundu. Patnos'ta sergilenen ortak emek ve iş birliği, kış şartlarının ağırlaştığı bu günlerde örnek bir tablo oluşturdu. - AĞRI