Son Dakika Haberleri: PAZAR ÇADIRI UÇMASIN DİYE TUTTU AMA KENDİSİ UÇTU
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PAZAR ÇADIRI UÇMASIN DİYE TUTTU AMA KENDİSİ UÇTU

6 saat önce

Kadıköy'de pazarcı çadır kurarken ip koptu.

PAZAR ÇADIRI UÇMASIN DİYE TUTTU AMA KENDİSİ UÇTU, System.String[]

Kadıköy'de pazarcı çadır kurarken ip koptu. Şiddeyli, rüzgar nedeniyle havalanan çadırın ipini bırakamayan pazarcı metrelerce yükseldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy Salıpazarı'nda geçtiğimiz hafta bir pazarcının şiddetli rüzgar nedeniyle çadırın ipi koptu. Çadır havalanmaya başlayınca asılı kalan pazarcı da metrelerce yukarı yükseldi. Çadırı bırakamayan pazarcıyı görenler şaşkına dönerken, bir kişide o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bir süre sonra çevredekilerin yardımıyla pazarcı yere indirildi.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü

-Çadırın havalanması

-Pazarcının yükselmesi


- İstanbul
Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:51 Kaynak: DHA
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Pazarcı, havalanan çadırını uçmasın diye tutarken kendisi uçtu
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