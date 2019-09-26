Pazaryeri'nde

Pazaryeri ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlendi.

Darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu'nun isminin verildiği Pazaryeri Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu'nun Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen programda Koyuncu ve tüm şehitler anıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz gecesini anlatan sinevizyon gösterisi izletildi. Öğrencilerin oratoryo gösterilerinin ardından 15 Temmuz gecesi şehit olanlar için yazdıkları ve dereceye giren şiirleri okunarak ödülleri verildi.

Okul müdürü İslam Özkul, burada yaptığı konuşmada, darbe girişimi gecesinde bir avuç hainin, bu milletin parasıyla satın alınan silahları bu memleketin has evlatlarının üzerine doğrultarak acımasızca şehit ettiğini belirterek, "Allah'a şükürler olsun ki bu hain terör örgütünün kökü büyük oranda kazınmıştır. Ama asla rehavete düşmeyelim, daima uyanık olmalıyız, bu hainler gider başka bir örgüt çıkabilir, tedbirlerimizi asla bırakmamalıyız. Şehitlerimizin canlarını feda ederek bizlere bıraktıkları bu vatan toprağını canımız pahasına korumaya devam edeceğiz. Bu onurlu, dik duruşu inancını ve bağlılığını gelecek nesillerimize aktarılması, FETÖ ile mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürülmesi ve toplumsal hafızanın diri tutulması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.



İlçe Kaymakamı Oray Güven, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kurum ve okul müdürleri ve öğrencilerin katıldığı etkinliğin sonunda aşure ikram edildi.