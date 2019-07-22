Pençe-2 Harekatı - Roketatar ve uçaksavar mühimmatı ele geçirildi
35 dakika önce
Pençe-2 Harekatı kapsamında toprağın altına gömülü halde çok sayıda roketatar ve uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:34 Kaynak: AA
Pençe-2 Harekatı kapsamında toprağın altına gömülü halde çok sayıda roketatar ve uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-2 Harekatı kapsamında, toprak altına gömülü şekilde 9 RPG-8 Anti-Tank Roketatar Mühimmatı, 19 RPG-8 Roketatar Sevk fişeği, 200 Doçka uçaksavar mühimmatı (14,5 mm) ile 720 Doçka mühimmatının (12,7 mm) ele geçirildiği belirtildi.
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