Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

09.08.2022 00:32
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Ağustos'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Halil Koç tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Ağustos'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Halil Koç tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Ağustos'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Halil Koç (36) tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin Malatya'da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Halil Koç, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu - Son Dakika
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