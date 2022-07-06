PENDİK'TE İKİ İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI - Son Dakika
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PENDİK'TE İKİ İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

06.07.2022 12:12
PENDİK'TE İKİ İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

PENDİK'te farklı tarihlerde iki iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerden biri yakalandı.

PENDİK'te farklı tarihlerde iki iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerden biri yakalandı. İş yerine giren şüphelilerden birinin çaldığı eşyaları diğer şüpheliye verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik'te  Murat C.'ye ait işyerine 1 Nisan'da giren hırsızlar içerde buldukları elektronik eşyaları çalarak kaçtı. Aynı hırsızlar  30 Haziran'da  ise Pendik'te Bektaş C.'ye ait iş yerinden hırslık yaptı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada iki hırsızlık olayının da aynı şüpheliler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. İş yerine giren şüphelilerden birinin çaldığı eşyaları diğer şüpheliye verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kimliğini tespit ettikleri hırsızlardan Yakup B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin  hırsızlık suçundan 32 suç kaydının olduğu belirlendi.Şüpheli Yakup B. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin diğer şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.

Görüntü dökümü: ---------------------------------Şüphelilerin adliyeye çıkarılışı

-Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel PENDİK'TE İKİ İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI - Son Dakika

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