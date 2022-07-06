PENDİK'te farklı tarihlerde iki iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerden biri yakalandı. İş yerine giren şüphelilerden birinin çaldığı eşyaları diğer şüpheliye verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › PENDİK'TE İKİ İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI - Son Dakika

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