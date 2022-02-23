PENNSYLVANIA - ABD'de aşı karşıtı kamyoncuların konvoyu, Washington DC'ye doğru yola çıktı - Son Dakika
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PENNSYLVANIA - ABD'de aşı karşıtı kamyoncuların konvoyu, Washington DC'ye doğru yola çıktı

23.02.2022 20:09

ABD'de Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden aşı karşıtı kamyoncuların konvoyu bugün Pennsylvania eyaletinden ayrılarak başkent Washington DC'ye doğru yola çıktı.

ABD'de Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden aşı karşıtı kamyoncuların konvoyu bugün Pennsylvania eyaletinden ayrılarak başkent Washington DC'ye doğru yola çıktı. Ülkenin dört bir yanından gelen diğer konvoyların 1 Mart'ta ABD başkentine ulaşması bekleniyor. Kamyoncuların, Washington DC'yi çevreleyen 495 no'lu otoyolu kapatarak protestolarını yapmayı planladıkları belirtiliyor.

PENNSYLVANIA - ABD'de aşı karşıtı kamyoncuların konvoyu, Washington DC'ye doğru yola çıktı
PENNSYLVANIA - ABD'de aşı karşıtı kamyoncuların konvoyu, Washington DC'ye doğru yola çıktı
PENNSYLVANIA - ABD'de aşı karşıtı kamyoncuların konvoyu, Washington DC'ye doğru yola çıktı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PENNSYLVANIA - ABD'de aşı karşıtı kamyoncuların konvoyu, Washington DC'ye doğru yola çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: PENNSYLVANIA - ABD'de aşı karşıtı kamyoncuların konvoyu, Washington DC'ye doğru yola çıktı - Son Dakika
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