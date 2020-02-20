Personele borcu olan belediye, hayvanları satışa çıkardı - Son Dakika
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Personele borcu olan belediye, hayvanları satışa çıkardı

7 saat önce

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde işçilerin maaşını ödeyemeyen belediye tarafından Rüya Park Reklasyon alanındaki hayvanlar satışa çıkarıldı.

Personele borcu olan belediye, hayvanları satışa çıkardı, System.String[]

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde işçilerin maaşını ödeyemeyen belediye tarafından Rüya Park Reklasyon alanındaki hayvanlar satışa çıkarıldı. Belediyeye ait hayvanat bahçesinde bulunan ve hizmet dışı kaldığı belirtilen hayvanlardan 14 keçi, 11 koyun, 1 camız, 1 deve, 1 inek ve 2 atın açık artırma usulüyle satılacağı duyuruldu.


Konuyla ilgili İHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, açık artırma usulüyle yapılacak olan ihalede maksadın, kullanım amacı ve yerine göre fazlalık olan hayvanların satılması olduğunu ifade etti. İhalenin 24 Şubat 2020 tarihinde saat 14.00'te gerçekleştirileceğini söyleyen Başkan Veli Gök, "Vatandaşlara sergilenmesi amacıyla barındırılan ihtiyaç fazlası hayvanları satışa çıkardık. Bu doğrudur. Evet şirket personelimize borcumuz var. Bunu inkar etmiyoruz. Ama her belediyede bu tür sıkıntılar zaman zaman yaşanıyor. Biz de buradaki ihtiyaç fazlası hayvanları değerlendirmek için satışa çıkardık. Bu iş veballi bir iş. Personel çalışıyor, emeğin karşılığını gününde almak istiyor, haklılar. Biz de en kısa sürede bu sıkıntıyı çözmek için çalışıyoruz. Kredi çekiyoruz, işte fazla olan hayvanları ve malları satışa çıkardık. Kamuoyunda çıkan haberleri okuduk, saygı duyuyoruz. Ancak fazlalık olan hayvanların bakımı da zor" açıklamasında bulundu. - ISPARTA

Isparta, Eğirdir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:16 Kaynak: İHA
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