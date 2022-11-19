Peru'da havaalanına inen uçak kamyonla çarpıştı 2 kişi öldü - Son Dakika
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Peru'da havaalanına inen uçak kamyonla çarpıştı 2 kişi öldü

19.11.2022 02:17
Peru'da havaalanına inen uçak kamyonla çarpıştı 2 kişi öldü

Peru'da havaalanına inen yolcu uçağının pistin kenarındaki kamyonla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti.

Peru'da havaalanına inen yolcu uçağının pistin kenarındaki kamyonla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti.

Latam Havayolları firmasına ait yolcu uçağı, başkent Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra yolun kenarındaki kamyona çarptı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü. Alana çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi gönderildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çarpmanın ardından uçağın motorundan dumanların yükseldiği görüldü.

Havalimanı şirketinden yapılan açıklamada, uçağın sağ kanadının kamyona çarptığı ifade edilerek, kazanın nedenlerinin araştırıldığı bildirildi.

Peru İtfaiye Teşkilatı Sorumlusu Luis Ponce La Jara, çarpışmada iki itfaiyecinin öldüğünü açıkladı.

Yetkililer, uçakta kaç yolcunun olduğu ve çarpmanın etkisiyle kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgi vermedi.

Kaynak: AA
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İtfaiye, Lima, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Peru'da havaalanına inen uçak kamyonla çarpıştı 2 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Peru'da havaalanına inen uçak kamyonla çarpıştı 2 kişi öldü - Son Dakika
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