Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü. Alana çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi gönderildi.

Kaynak: AA

Sultanbeyli'de bir binanın çatısında çıkan ve 2 binaya daha sıçrayan yangın söndürüldü

İtfaiye, Lima, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Peru'da havaalanına inen uçak kamyonla çarpıştı 2 kişi öldü - Son Dakika

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