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Pet Nedir, Ne İşe Yarar? Pet Emarı ve Tomografisi Kanserde Neden Önemlidir? - Son Dakika

Pet Nedir, Ne İşe Yarar? Pet Emarı ve Tomografisi Kanserde Neden Önemlidir?

04.07.2021 21:17
Pet Nedir, Ne İşe Yarar? Pet Emarı ve Tomografisi Kanserde Neden Önemlidir?, System.String[]

Pozitron emisyon tomografi taraması PET taraması olarak bilinir. PET taraması, kanser tedavisinde kullanılabilecek bir test türüdür.

Pozitron emisyon tomografi taraması PET taraması olarak bilinir. PET taraması, kanser tedavisinde kullanılabilecek bir test türüdür.

Pet Nedir, Ne İşe Yarar?

PET taraması, nükleer tıp görüntüleme testidir. Vücudunuzun hücrelerinin nasıl çalıştığını görmek için 3 boyutlu renkli görüntüler oluşturmak için bir tür radyoaktif şeker kullanır. PET, vücutta kullanılan bir malzemeye, genellikle şekere (glikoz) bağlanan radyoaktif bir izotoptan oluşan radyoaktif bir malzeme (radyofarmasötik) kullanır. Vücutta dolaşır ve kanser hücreleri gibi çok fazla enerji kullanan hücrelerde toplanır. Radyoaktif malzeme, küçük pozitif yüklü parçacıklar (pozitronlar) yayar. Bir kamera, pozitronları kaydeder ve kaydı bir bilgisayarda resimlere dönüştürür.

PET taraması;

Belirli kanserlerin teşhisine yardımcı olur,

Kanserin ne kadar yayıldığını görmeye yarar (evreleme),

Kanser tedavisinin işe yarayıp yaramadığını veya izlemenin bir parçası olarak kullanılır,

Tedaviden sonra kanserin geri gelip gelmediğini (tekrar edip etmediğini) veya vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığını kontrol etmek için,

Kanserli olmayan durumların teşhisine yardımcı olur.

Birleşik PET-CT taraması, PET taraması ve bilgisayarlı tomografi (CT) taramasını tek bir testte birleştirir. Bir tümörün konumu, büyümesi veya yayılması hakkında tek başına testlerden daha eksiksiz bir görüntü sağlayabilir.

PET taraması genellikle bir hastanenin nükleer tıp bölümünde veya özel PET tarama merkezinde ayakta tedavi prosedürü olarak yapılır. Test, tek bir organın veya tüm vücudun taranmasına bağlı olarak 45 dakika ile 2 saat arasında sürer.

Nükleer tıp personeli size yakın zamanda ameliyat, biyopsi veya kanser tedavisi (kemoterapi veya radyasyon tedavisi gibi) olup olmadığını soracaktır. Testten önce kan şekeri seviyenizi de kontrol edebilirler.

Radyoaktif malzeme elinizdeki veya kolunuzdaki bir damara enjekte edilir. Vücudunuzda dolaşmak ve hücreler tarafından emilmek için yaklaşık 1 saat gerekir. Taramadan hemen önce idrar yapmanız istenecektir. İncelenen alana bağlı olarak, idrardan kurtulmaya yardımcı olmak için mesane kateteri veya ilaç (idrar söktürücü) kullanılabilir.

Tarama için, sınav masasına oturacak veya uzanacaksınız ve çok hareketsiz kalmanız istenecektir. Muayene masası, büyük bir halka şeklindeki PET tarayıcıdan geçer. Tarayıcıdaki dedektörler, vücuttaki radyoaktif materyalden gelen sinyali alır. Bir bilgisayar desenleri analiz eder ve taranan alanın 3B renkli görüntülerini oluşturur.

PET Emarı ve Tomografisi Kanserde Neden Önemlidir?

PET taramaları, vücuttaki aktivite alanlarını (hücre büyümesi gibi) tespit eder. Normal hücrelere göre kanser hücrelerinde daha fazla radyoaktif malzeme toplanır ve görüntüde daha parlak görünür. PET taramasında tüm kanserler görünmez. PET tarama sonuçları genellikle diğer görüntüleme ve laboratuvar test sonuçlarıyla birlikte kullanılır. Çok fazla radyoaktif madde toplayan bir alanın kanserli (iyi huylu) veya kanserli (kötü huylu) olup olmadığını anlamak için genellikle başka testlere ihtiyaç vardır. Son ameliyat, kemoterapi ve radyasyon tedavisi ve bazı ilaçlar test sonuçlarını etkileyebilir.

Kanserin yönetimi, yıllar içinde cerrahi, kemoterapi ve radyasyon tedavisi gibi birçok tedavi yöntemini içerecek şekilde gelişmiştir. Doğru yönetim, tümör yayılımının doğru teşhisi ve değerlendirilmesini gerektirir ve PET/ CT tarayıcı, orijinal tümörü ve ayrıca metastatik hastalığı değerlendirmek için gelişmiş görüntüleme sağlar.

PET'in faydalı olabileceği başlıca tümör türleri;

Akciğer kanseri

Lenfoma

Kolorektal kanser

Melanom

Baş ve boyun kanseri

Meme kanseri

Klinik araştırma verileri, PET taramasının çeşitli kanser türlerinin teşhisi ve yönetiminde geleneksel görüntülemeden üstün olduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca, uygun PET kullanımı, bir hastanın bakımının yönetiminde önemli bir değişikliğe yol açabilir.

Pet Nedir, Ne İşe Yarar? Pet Emarı ve Tomografisi Kanserde Neden Önemlidir?

Radyasyon, Nükleer, Kanser, Nedir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Pet Nedir, Ne İşe Yarar? Pet Emarı ve Tomografisi Kanserde Neden Önemlidir? - Son Dakika Magazin


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