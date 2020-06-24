Petrol şirketleri "sıfır emisyon" hedefinden uzak - Son Dakika

Petrol şirketleri "sıfır emisyon" hedefinden uzak

Dünyanın en büyük petrol şirketlerinin açıkladıkları "sıfır emisyon" taahhütlerine rağmen emisyon azaltımında hedeflerinden uzak oldukları bildirildi.

Dünyanın en büyük petrol şirketlerinin açıkladıkları "sıfır emisyon" taahhütlerine rağmen emisyon azaltımında hedeflerinden uzak oldukları bildirildi.

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İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Carbon Tracker, Shell, Total, ExxonMobil, Chevron, ConocoPhilips, Repsol, Eni, Equinor, BP'nin emisyon azaltım taahhütlerinin incelendiği "Mutlak Etki" raporunu yayımladı.

Buna göre, söz konusu şirketlerin net sıfır emisyon taahhütleri Paris İklim Anlaşması hedeflerine göre "tamamen yetersiz" kalıyor.

Ayrıca büyük petrol şirketlerinin büyük kısmı 2050 itibarıyla emisyonlarını yüzde 65 düşürmeyi veya sıfırlamayı taahhüt etmelerine rağmen, petrol ve doğal gaz üretimlerini artırmaya devam ediyor.

Rapora göre, ABD menşeli Chevron, ConocoPhilips ve ExxonMobil ise bu şirketler arasında hedeflere ulaşmada en yetersiz işletmeler olarak öne çıkıyor.

"Paris İklim Anlaşması ile uyumlu yatırım yapılmalı"

Carbon Tracker Petrol ve Gaz Analisti Mike Coffin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketlerin ancak Paris İklim Anlaşması'na göre hareket etmeleri durumunda emisyonlarını azaltabileceğini dile getirdi.

Şirketlerin açıkladıkları taahhütlerin Paris İklim Anlaşması hedeflerinden çok uzak olduğunu söyleyen Coffin, "Yetersiz kalan politikalar, yatırımcıların çevresel ve finansal endişelerini gideremiyor ve şirketlerin göz boyamaya çalıştığı yönündeki algıyı artırıyor." dedi.

Coffin, şirketlerin emisyonlarda mutlak düşüş sağlayabilmeleri için petrol ve gaz üretimlerini yüzde 35 kısmaları gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Petrol ve doğal gaza talebin giderek azaldığı bir dünyada, zaten sadece en rekabetçi ve maliyet etkin projeler değer yaratabilir. İklim değişikliğine yol açan projelere yatırım yapmak, bu sermayenin ve projelerin atıl kalma riskini de giderek artırıyor. Bu yüzden, şirketlerin petrol ve gaz talebinin azalmaya başladığını fark etmeleri gerekiyor. Şirketler için en temel konu Paris İklim Anlaşması ile uyumlu şekilde yatırım yapmaları. Bunun aksine davrananlar hem dünyayı riske atıyor hem de hisse değerlerine zarar veriyor."

İngiltere, Paris, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:31 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Petrol şirketleri 'sıfır emisyon' hedefinden uzak - Son Dakika Ekonomi

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