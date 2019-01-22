Son Dakika Haberleri: Pfdk'dan Diagne'ye 4 Maç Ceza

Pfdk'dan Diagne'ye 4 Maç Ceza

25 dakika önce

Kasımpaşa'nın Senagalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne, 4 resmi müsabakadan men cezası aldı.

Pfdk'dan Diagne'ye 4 Maç Ceza, System.String[]
Kasımpaşa'nın Senagalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne, 4 resmi müsabakadan men cezası aldı.

Kasımpaşalı Mbaye Diagne'nin cezası belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında rakip sporcuya tüküren Diagne, maçın bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart görmüştü. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Diagne 4 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden yapılan açıklama şöyle: "Kasımpaşa sporcusu Mbaye Diagne'nin, 17.01.2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa  Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna tükürmesinden dolayı takdiren 4 Resmi müsabakadan men ve 13.000. TL para cezası ile cezalandırılmasına" karar verilmiştir. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:08 Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kasımpaşa, Spor
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