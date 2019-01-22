Pfdk'dan Diagne'ye 4 Maç Ceza
25 dakika önce
Kasımpaşa'nın Senagalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne, 4 resmi müsabakadan men cezası aldı.
Kasımpaşa
'nın Senagalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne, 4 resmi müsabakadan men cezası aldı.
Kasımpaşalı Mbaye Diagne'nin cezası belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu ilk maçında rakip sporcuya tüküren Diagne, maçın bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart görmüştü. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
'na (PFDK
) sevk edilen Diagne 4 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası aldı. Türkiye Futbol Federasyonu
'nun sitesinden yapılan açıklama şöyle: "Kasımpaşa sporcusu Mbaye Diagne'nin, 17.01.2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası
müsabakasında, rakip takım sporcusuna tükürmesinden dolayı takdiren 4 Resmi müsabakadan men ve 13.000. TL para cezası ile cezalandırılmasına" karar verilmiştir. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:08 Kaynak: DHA
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