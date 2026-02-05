PFDK'dan Skriniar ve Asllani'ye Ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli oyuncu Milan Skriniar'a rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 2 maç ceza verdi. Kurul ayrıca Konyaspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncu Kristjan Asllani'yi de 2 maçla cezalandırdı.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- Antalyaspor Kulübü'nün, 30.01.2026 tarihinde oynanan Antalyaspor-Trabzonspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 440.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu batı alt tribünü batı alt C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Antalyaspor Kulübü'nün, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Antalyaspor Kulübü teknik sorumlusu Sami Uğurlu'nun, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 80.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2- Eyüpspor Kulübü'nün, 31.01.2026 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor- Eyüpspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- RAMS Başakşehir'in 31.01.2026 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir -Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada RAMS Başakşehir idarecisi Mesut Altan'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 40.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4- Çaykur Rizespor'un, 31.01.2026 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir -Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5- Beşiktaş sporcusu Kristjan Asllani'nin, 31.01.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş - Konyaspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

6- Konyaspor Kulübü'nün, 31.01.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş - Konyaspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 63.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

7- Gençlerbirliği Kulübü'nün, 01.02.2026 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gençlerbirliği Kulübü'nün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 54.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8- Galatasaray'ın, 01.02.2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Kayserispor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün 106, 107, 206, 208 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- Kocaelispor Kulübü'nün, 02.02.2026 tarihinde oynanan Kocaelispor-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu numaralı alt VIP 115 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 400.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası üst tribün 319, 320, 321, kuzey kale arkası alt tribün 218, 219, 220, doğu maraton üst tribün 301, 326, 327, doğu maraton alt tribün 101, 125, 126, güney kale arkası alt tribün 206, 207, 208, güney kale arkası üst tribün 306, 308, 308 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübü'nün, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

10- Fenerbahçe'nin, 02.02.2026 tarihinde oynanan Kocaelispor-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 1.120.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 316-A, 316-B, 317 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe görevlisi Emir Hulusi Yolaç'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 80.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu Milan Skriniar'ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 resmi müsabakadan men ve 80.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." - İSTANBUL