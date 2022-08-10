Afyonkarahisar'da çiftliğe inen eğitim uçağı kırım geçirdi: 2 yaralı (2) - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da çiftliğe inen eğitim uçağı kırım geçirdi: 2 yaralı (2)

10.08.2022 22:18
Afyonkarahisar'da çiftliğe inen eğitim uçağı kırım geçirdi: 2 yaralı (2)

PİLOTLARIN DURUMU İYİAfyonkarahisar'da Hava Meydan Komutanlığı'na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağının Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne acil iniş yapmak istediği sırada kırım geçirmesi sonrasında valilikten yapılan açıklamada, iki pilotun durumunun iyi...

PİLOTLARIN DURUMU İYİ

Afyonkarahisar'da Hava Meydan Komutanlığı'na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağının Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne acil iniş yapmak istediği sırada kırım geçirmesi sonrasında valilikten yapılan açıklamada, iki pilotun durumunun iyi olduğu kaydedildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığı'na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı, uçuş esnasında zorunlu iniş yapmıştır. Herhangi can kaybının olmadığı kazada, maddi hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımız sağlık durumları iyi olup ayakta tedavileri sürdürülmektedir."


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Afyonkarahisar Valiliğinden düşen uçakla ilgili açıklama Afyonkarahisar Valiliğinden düşen uçakla ilgili açıklama Afyonkarahisar'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı Afyonkarahisar'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı
Kaynak: DHA

Araştırma, Karahisar, Cessna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da çiftliğe inen eğitim uçağı kırım geçirdi: 2 yaralı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da çiftliğe inen eğitim uçağı kırım geçirdi: 2 yaralı (2) - Son Dakika
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