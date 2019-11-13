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Pınar Karşıyaka farklı kazandı, liderliğe oturdu

6 saat önce

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda taraftarının desteğiyle baştan sona üstün bir oyun sergileyen yeşil-kırmızılı ekipte Kennedy 15, Yunus 14, Morgan 13, Triche ve Semih Erden 12, M'Baye 11 sayıyla skora katkı yaptı.

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Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda taraftarının desteğiyle baştan sona üstün bir oyun sergileyen yeşil-kırmızılı ekipte Kennedy 15, Yunus 14, Morgan 13, Triche ve Semih Erden 12, M'Baye 11 sayıyla skora katkı yaptı. Grupta 4 maçta 3 galibiyete ulaşan, ilk hafta mücadelesinde Belçika'da 6 sayı farkla yenildiği rakibi Spirou karşısında ikili averaj üstünlüğünü de eline alan Karşıyaka, 2'nci tur için büyük avantaj elde etti. Kaf-Kaf, haftaya Donar Groningen deplasmanına tur vizesi için çıkacak. Maçın başında Triche, Morgan ve Yunus'la sayılar bulan Karşıyaka, öne geçip kısa sürede farkı 17-4'le 13 sayıya kadar taşıdı. İlk periyot 25-14 temsilcimizin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyodun başında Karşıyaka'nın uzun süre skor üretememesinden yararlanan konuk ekip 29-24'le farkı 5 sayıya kadar indirdi. Bu dakikadan sonra pota altında Kennedy ve Semih'in devreye girmesiyle farkı tekrar açan Kaf-Kaf, soyunda odasına 16 sayılık üstünlükle 47-31 önde girdi. Üçüncü periyotta taraftarının müthiş desteğini iyice arkasına alan yeşil-kırmızılılar farkı önce 20, ardından 30 sayıya taşıdı ve Morgan'ın basketiyle periyot 71-41 sonuçlandı. Dördüncü periyotta rahat oyununu sürdürüp farkı açmayı sürdüren Pınar Karşıyaka, salondan 92-54 galip ayrıldı.


SALON: Mustafa Kemal Atatürk


HAKEMLER: Nikolaos Samos (Yunanistan) (xx), Vasilios Pitsilkas (Yunanistan) (xx), Peter Prakschs (Macaristan) (xx)


PINAR KARŞIYAKA: Yunus Sonsırma (xxx) 14, Triche (xxx) 12, Metecan Birsen (xx) 8, M'Baye (xxx) 11, Morgan (xxx) 13, Semih Erden (xxx) 12, Kennedy (xxx) 15, Taylor (x), Onuralp Bitim (xx) 7, Nusret (x), Adem Bona (x)


SPIROU BASKET: Beane (x) 2, Libert (x) 5, Schoepen (xx) 9, Sharma (x) 2, Rahon (x) 2, Hervelle (x) 2, Delalic (x) 2, Samardzich (x) 4, Boukichou (xxx) 20, Greenwood (xx) 6, Creppy (x)


1'İNCİ PERİYOT: 25-14


İLK YARI: 47-31


3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-41


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Mustafa Kemal Atatürk, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:33 
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