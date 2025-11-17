Pir Sultan Abdal Anma Etkinliği Ataşehir'de Düzenlenecek - Son Dakika
Pir Sultan Abdal Anma Etkinliği Ataşehir'de Düzenlenecek

17.11.2025 15:26
Ataşehir Belediyesi ve Balım Sultan Bektaşilik Araştırmaları Derneği iş birliğiyle 22 Kasım'da Pir Sultan Abdal anma etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlikte Pir Sultan Abdal'ın yaşamı ve eserleri sinevizyon eşliğinde sunulacak.

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi ve Balım Sultan Bektaşilik Araştırmaları Derneği iş birliğiyle, 22 Kasım Cumartesi günü Pir Sultan Abdal anma etkinliği düzenlenecek.

Ataşehir Belediyesi, Balım Sultan Bektaşilik Araştırmaları Derneği iş birliğiyle 22 Kasım Cumartesi günü 16. yüzyıl halk ozanlarından Pir Sultan Abdal'ı anacak.

Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde (MSKM) saat 19.00'da başlayacak etkinlikte; Pir Sultan Abdal'ın yaşamı, şiirleri ve deyişleri sinevizyon eşliğinde gösterilecek.

H. Dursun Gümüşoğlu, Elif Sarıkaya Kıcı ve Songül Işık'ın sunuculuğunu yapacağı geceye, sanatçı olarak Seval Erdoğan katılacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kültür, Sanat, Son Dakika

