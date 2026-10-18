30 yaşındaki Pokémon'a ilgi patladı, nadir Pikachu kartı 16 bin sterlin etti - Son Dakika
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BBC

30 yaşındaki Pokémon'a ilgi patladı, nadir Pikachu kartı 16 bin sterlin etti

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30 yaşındaki Pokémon\'a ilgi patladı, nadir Pikachu kartı 16 bin sterlin etti
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Japon eğlence markası Pokémon, 2025'te dünyanın en büyük oyuncak markası oldu. Belfast'taki bir kart dükkânının takas etkinliğinde katılım 600'den 1.700'e çıktı. Koleksiyoncular arasında avukatlar, polisler ve 80'li yaşlarda meraklılar var.

BBC'nin haberine göre, 1996'da Japonya'da bir video oyunu serisi olarak başlayan Pokémon, 30. yılını kutlarken yeniden büyük bir popülerlik dalgası yaşıyor. Çocukken kart takas eden yetişkinler hobilerine geri dönüyor, yeni bir kuşak da akıma katılıyor.

Sektör verilerine göre Pokémon, 2025'te dünyanın en büyük oyuncak markası, Avrupa'da ise en hızlı büyüyen marka oldu. Oyuncuların hayali yaratıkları toplayıp birbirine karşı yarıştırdığı seri; kartlar, televizyon dizileri, filmler ve mobil oyunlarla dünyanın en büyük eğlence markalarından birine dönüştü.

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta, kart takas etmek için kafelerde buluşan üç arkadaş bu tutkuyu bir dükkâna dönüştürdü. Dükkânın yöneticisi Daniel Phillips, "Pokémon'da gerçekten büyük bir patlama var" diyor. Düzenledikleri kart takas etkinliğine ilkinde yaklaşık 600 kişi gelirken üçüncüsünde katılımcı sayısı 1.700'e çıktı; kasımdaki etkinliğe 2.500'den fazla kişi bekleniyor.

Phillips, müşterileri arasında öğle arasında gelen avukatlar ve vardiya çıkışı uğrayan polisler olduğunu anlatıyor. Bazı koleksiyoncular nadir kartlara binlerce sterlin ödemeyi göze alıyor; bir Pikachu kartı yaklaşık 16 bin sterline satıldı.

Dükkânın ortaklarından Stephen Mitchell, iki çocuk babası olarak 30 yaşına yaklaşırken kart toplamaktan bir dönem çekindiğini söylüyor. Mitchell'e göre artık her yaştan meraklı var; dükkâna 70'li ve 80'li yaşlarında müşteriler de geliyor.

İçerik üreticisi Matthew Duguid ise yeniden yükselişin arkasında nostalji olduğunu, Pokémon'la büyüyenlerin artık "harcayacak kendi paraları" bulunduğunu belirtiyor. Duguid, sosyal medyanın markayı genç kitlelere tanıtmada "çok büyük rol" oynadığını düşünüyor.

Turnuvalarda yarışan Mattie Morgan da 13 yaşında Dublin'de bir turnuva kazandıktan sonra Brezilya, ABD ve Avrupa'da yarıştı; Japonya'daki Pokémon Dünya Şampiyonası'nda ilk sekize girdi. Morgan, 2016'da çıkan Pokémon GO'nun "daha önce hiç oynamamış insanlara bile Pokémon oynattığını" söylüyor.

Kaynak: BBC

Kaynak: BBC
Kuzey İrlandaJaponyaSterlinJaponDünyaSon Dakika

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