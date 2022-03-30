Kırıkkale'de 945 litre kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de 945 litre kaçak şarap ele geçirildi

30.03.2022 21:07

Kırıkkale'de 945 litre kaçak şarap ele geçirildi Kırıkkale'de bir işyerinin deposunda plastik damacanalara hazırlanmış 945 kilogram kaçak şarap ele geçirildi.

Kırıkkale'de 945 litre kaçak şarap ele geçirildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir işyerinin deposunda plastik damacanalara hazırlanmış 945 kilogram kaçak şarap ele geçirildi. Olaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Zafer Caddesinde E.Ç. isimli şahsa bir iş yerinde kaçak içki bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. KOM polisi tarafından işyerinde ve deposunda yapılan aramada, satışa hazır 945 kilogram el yapımı kaçak şarap ele geçirildi. 49 adet plastik damacanalara hazırlanan şaraplardan alınan örnekler incelenmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli şahıs E.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de 945 litre kaçak şarap ele geçirildi
Kırıkkale'de 945 litre kaçak şarap ele geçirildi
Kırıkkale'de 945 litre kaçak şarap ele geçirildi
Kırıkkale'de 945 litre kaçak şarap ele geçirildi
Kırıkkale'de 945 litre kaçak şarap ele geçirildi
Kırıkkale'de 945 litre kaçak şarap ele geçirildi
Kırıkkale'de 945 litre kaçak şarap ele geçirildi
Kırıkkale'de 945 litre kaçak şarap ele geçirildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de 945 litre kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de 945 litre kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika
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