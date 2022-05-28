Polis tescilsiz motosikletleri böyle topladı - Son Dakika
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Polis tescilsiz motosikletleri böyle topladı

28.05.2022 10:53
Polis tescilsiz motosikletleri böyle topladı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, plaka ve motor numarası sorgulaması yapılan 33 motosikletten 14'ü trafikten men edildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, plaka ve motor numarası sorgulaması yapılan 33 motosikletten 14'ü trafikten men edildi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarında motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde durdurulan motosikletlerin tescil ve plaka sorgulamaları yapıldı. Yapılan denetimlerde 14 motosiklet trafikten men edildi. Toplanan motosikletler çekicilere yüklenerek otoparklara götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

Polis tescilsiz motosikletleri böyle topladı
Polis tescilsiz motosikletleri böyle topladı
Polis tescilsiz motosikletleri böyle topladı

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MOTOSİKLETLİ POLİSLERDEN, PARKTA OYNAYAN ÇOCUKLARA SÜRPRİZ MOTOSİKLETLİ POLİSLERDEN, PARKTA OYNAYAN ÇOCUKLARA SÜRPRİZ
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis tescilsiz motosikletleri böyle topladı - Son Dakika


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